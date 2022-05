“Il sindaco Gualtieri, nell'ambito dell'organizzazione del Giubileo del 2025, potrà finalmente risolvere in maniera strutturale il problema dei rifiuti, priorità dell’amministrazione capitolina. L'ambizioso progetto di portare la raccolta differenziata fino al 70 per cento, di ridurre del 90 per cento il fabbisogno di discariche fino alla realizzazione del termovalorizzatore, deve diventare realtà”.

Lo dichiara Beatrice Lorenzin, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Bruciare i rifiuti indifferenziabili – prosegue l’esponente dem - ormai è una tecnologia ampliamente utilizzata in moltissime città Italiane ed europee, tra cui Milano, Bologna, Torino, Napoli, Amburgo, Nantes, Copenhagen, Bristol, Oslo, Lisbona, Stoccolma. Queste ultime, per altro, tutte città straniere premiate nell'ultimo decennio come più verdi d'Europa. Abbiamo molti esempi a cui ispirarci, in Europa e nel mondo, per realizzare un processo moderno e sostenibile su tutto il ciclo dei rifiuti, che restituisca ai cittadini una città pulita e salubre dopo anni di emergenza rifiuti”.

“Il piano di Gualtieri è un progetto complessivo per la chiusura completa del ciclo rifiuti basato su riduzione, aumento del riciclo e differenziata, recupero energetico per la frazione residua indifferenziata con BAT (best available technology) per ridurre emissioni e massimizzare l'energia prodotta, e sul modello ‘discarica zero’, cioè portando la quota in discarica al 5 per cento, sotto il limite del 10 per cento europeo. Oggi Roma è sopra al 30 per cento.

“Con la realizzazione del termovalorizzatore e del piano di gestione del Campidoglio certamente i cittadini romani vedranno scendere il costo di gestione dei rifiuti e potranno godere di vantaggi nel costo dei servizi, mettendo la parola fine ad una situazione che espone costantemente la città al rischio emergenza. Roma – conclude Lorenzin - ha due grandi appuntamenti internazionali, il Giubileo ed Expo, prepariamoci per presentare una capitale pulita, moderna e accogliente, capace di tornare in cima alle classifiche delle città più visitate e sognate dai turisti di tutto il mondo”.