“Gualtieri deve dimettersi. Oggi siamo qui come Forza Italia Giovani con la nostra campagna Roma Cambia Volto per protestare contro l’ennesima folle scelta del Sindaco e della sinistra romana che vorrebbero piazzare un biodigestore in una zona come questa di Cesano che per la vicinanza con il centro abitato e la presenza di campi coltivati è totalmente incompatibile come dimostra anche la mappa delle zone bianche 2017.

Una scelta assurda che insieme alla follia della nuova ztl non farà altro che peggiorare e rendere più difficile la vita di migliaia di romani. E noi non ci stiamo”.

Così in una nota Simone Leoni, coordinatore regionale del Lazio e responsabile organizzazione di Forza Italia Giovani.