''Rivolgo un appello per le scuole, sono preoccupato che con la Dad i ragazzi non vadano a scuola. E' importante vaccinare i propri figli, anche i più piccoli. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha scritto una lettera, forse la scriverò anch'io ''. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. ''Sono molto d'accordo con l'ordinanza di Zingaretti sull'obbligo delle mascherine'' all'aperto. ''Proteggere la salute è la priorità e il modo migliore per tutelare l'economia''. "Abbiamo deciso di non fare il Capodanno in piazza perché sarebbe stato ''imprudente avere grandi assembramenti. Avevamo organizzato un concerto al Circo Massimo ma lo abbiamo annullato. Il 1 gennaio faremo un Capodanno diffuso, in più di 50 luoghi si faranno concerti e 60 personalità tra artisti e scrittori doneranno un'ora del loro tempo parlando di cultura'', ha detto.