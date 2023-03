Sullo Stadio della Roma "stiamo andando avanti come treni e ora siamo ad un momento rilevante che è il passaggio in assemblea capitolina. La Giunta ha votato l'interesse pubblico e come prevede la legge la delibera di Giunta deve essere confermata dall'aula, un momento in cui l'aula è sovrana. Il mio invito è quello di essere il più possibile rapidi, è giusto che il Consiglio comunale faccia una valutazione approfondita ma in tempi certi e compatibili con la nostra volontà, dell'amministrazione e della Roma, di avere lo stadio operativo nel 2027. Sono abbastanza fiducioso che tutto ciò si potrà concludere entro aprile. Sono passaggi rilevanti perché poi si definiscono le prescrizioni che sono a mio giudizio alla portata della società e del progetto. Non ci sono elementi, se no non avremmo votato l'interesse pubblico in Giunta, che possono mettere in dubbio l'esito positivo del progetto". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ai microfoni di Radio Romanista.