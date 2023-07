"C'è voluto l'intervento civico, laddove il Municipio XIII è assente, per rendere nuovamente fruibile il parchetto di via Roberto Ago, zona Val Cannuta, all'Aurelio, da diverso tempo inaccessibile alle famiglie e ai bambini per via della caduta di alcuni rami davanti all'ingresso e dell'erba alta che bloccavano l'entrata e rendevano impraticabile l'area. Con pochi, ma determinati residenti del quartiere, muniti solo di un decespugliatore, cesoie, guanti e tanta forza di volontà, ieri abbiamo ripulito l'area dai rifiuti, svuotato i cestini, tagliato erba e vegetazione in diversi punti strategici e donato il parco nuovamente al territorio". Così in una nota Daniele Giannini, dirigente Lega del Lazio e già presidente dell'ex Municipio XVIII, oggi XIII.

"Questa area giochi - spiega - è una delle poche che si possono godere a tutte le ore anche d'estate, dal momento che sono presenti molte alberature che creano zone d'ombra più fresche anche per i bambini. Purtroppo però, proprio quando sono finite le scuole e sono più liberi, i giovani e giovanissimi non hanno potuto fruire di questa oasi di pace e gioco che, senza la presenza degli abitanti del quartiere, delle famiglie e degli anziani, rischia di diventare ostaggio di vandali e sbandati. Una iniziativa di volontariato dunque, quella di ieri, fondamentale e attesa, ma anche un monito importante per questa amministrazione di sinistra, che si è completamente dimenticata di salvaguardare ciò che i residenti hanno più a cuore - conclude Giannini - e cioè il decoro, la vivibilità del verde e la sicurezza".