"Mentre la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Italia relega impietosamente Roma al 31esimo posto, in discesa di altre 18 posizioni rispetto all'anno precedente, il sindaco Gualtieri, dopo la ridicola figura ottenuta con l'abete di Piazza Venezia, ormai da tutti conosciuto come 'Fotovoltacchio', ci ricasca con l'albero di Natale di piazza del Campidoglio, che inaugurerà domani con un set di biciclette collegate per farlo illuminare a festa". Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. "Invece di pensare a baggianate 'green' puramente simboliche - prosegue - che nulla danno in più alla città se non esercizi di stile ideologici e puramente di facciata, consigliamo piuttosto al sindaco della Capitale d'Italia di concentrarsi sul rendere Roma una città vivibile e fruibile per i propri cittadini e per i tantissimi turisti. Aivoglia a pedalare Gualtieri, l'Urbe non ha bisogno di altri show posticci pseudo ecologisti - conclude Giannini - ma di sicurezza, decoro, investimenti e infrastrutture all'avanguardia".