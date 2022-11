"Ci risiamo. Dopo lo scioglimento del Municipio X, le inchieste su Buzzi e Carminati, le foto con i boss del litorale e gli assegni dai balneari, il Pd torna nell'occhio del ciclone: a quanto si apprende dalla stampa, la sede della loro campagna elettorale a Ostia apparterrebbe a gente riconducibile al clan Fasciani.

Il Mare di Roma non merita di finire sui media per questo. È un territorio sano, fatto di gente onesta che per colpa di una classe politica inadeguata ha pagato un prezzo altissimo. Per uno come me, che conosce bene questa nuova Suburra e che riceve spesso insulti e intimidazioni, è una situazione che fa molto male.

Hanno mandato via il Movimento 5 Stelle che ha ripristinato la legalità e hanno fatto tornare ancora una volta la parte peggiore di certi apparati di partito; e ricordiamolo, anche Lega e Fdi non sono da meno quando si tratta di scandali.

Lo dico con spirito costruttivo: il cambiamento del Pd deve partire da questo, rompendo di netto con questi indegni precedenti. Gualtieri e Falconi diano spiegazioni ai romani e facciano pulizia al loro interno, prima che sia troppo tardi".

Così in una nota il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell'Assemblea capitolina Paolo Ferrara.