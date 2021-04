Daniele Diaco, esponente del Movimento 5 Stelle e fedelissimo di Virginia Raggi, torna ad allontanare le voci di una possibile rimozione della candidatura dell'attuale sindaca in vista delle elezioni in programma in autunno: "Tutte le teste pensanti la vedono allo stesso modo: Virginia Raggi è l'unica scelta giusta e possibile per la sindacatura 2021-2026 su Roma. Un'altra importantissima voce a sostegno arriva da Marco Revelli, politologo e professore ordinario all'Università orientale del Piemonte, che in un'intervista al giornale La Notizia ammette che bisogna tenere conto del fatto che contro la nostra sindaca si è verificato sin dal suo insediamento un odioso tiro al bersaglio. Gestito, da destra e sinistra, da tutti quei poteri parassitari che dominavano l’orizzonte romano. Sono state inoltre costruite ad arte narrazioni offensive su piccoli episodi, vedi la storia di Spelacchio.Ma insieme a Virginia siamo riusciti a rinnovare la Capitale, grazie a una speciale attenzione fatta di tanto amore e passione per la nostra città, dalla cura del verde ad appalti trasparenti e aperti a tutti i gestori puliti e onesti: i prossimi cinque anni saranno decisivi per consolidare queste azioni e imporre un trend che andrà a beneficio di tutta la cittadinanza capitolina".