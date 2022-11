"Avviso a tutti i cittadini italiani: sebbene i servizi di tg e talk show su Roma siano ormai pochissimi, Roma è ancora la capitale d'Italia. Vi comunico, tra l'altro, che sebbene molti media abbiano deciso di non mostrali più, i cinghiali ci sono ancora, le buche in alcune strade (via Anastasio II sembra Beirut negli anni '80) aumentano e l'immondizia è ovunque. L'unica cosa effettivamente sparita è il Sindaco. Da quando non c'è più la Raggi non si vede più il Sindaco di Roma. Neppure a tagliare qualche nastro. Nulla”. È il post su Facebook di Alessandro Di Battista.

“AAA cercasi Gualtieri disperatamente! Qualche mese fa la Raggi aveva sempre le telecamere addosso. Ogni suo starnuto, ogni sua (rara) pettinatura fuori posto, ogni sua (rarissima) parola fuori posto venivano mandati in onda urbi et orbi. Gualtieri sembra sparito. Magari sarà curvo come Leopardi a lavorare sui bilanci di Roma. Ci auguriamo tutti che sappia maneggiare il denaro pubblico con lo stesso rispetto e con la stessa attenzione della sua predecessora. Quella Raggi che in molti, nonostante i 1000 problemi di Roma, iniziano persino a rimpiangere”, conclude l’ex parlamentare M5S.