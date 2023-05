"Occorre contemperare la tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria con le esigenze dei cittadini e delle categorie produttive e sociali. La preclusione della circolazione a decine di migliaia di veicoli all'interno della nuova ztl, e con tempi brevi di realizzazione, provocherebbe troppi problemi ai cittadini e a chi usa veicoli a motore per la propria attività commerciale e professionale. Per questo chiediamo al Sindaco di azzerare il già tanto contestato provvedimento e di convocare un tavolo con Regione e Governo per elaborare strategie efficaci e, soprattutto, progressive per attenuare l'impatto sui cittadini. Inoltre, si avvii anche un percorso per l'individuazione di categorie che necessitano di particolare tutela e per parametrare ogni limitazione ad un reale miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo.