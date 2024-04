"Nel territorio del comune Roma sono troppe le aree abbandonate e lasciate al degrado. Per selezionare le criticità sul territorio sono stati istituiti presso i Municipi di Roma Capitale gli Osservatori Territoriali per la Sicurezza, ma gli episodi di criminalità che sempre più spesso si verificano in città hanno evidenziato la necessità di potenziarne l'azione e l'efficacia. Per questo, abbiamo presentato una mozione in tutti i Municipi di Roma Capitale per chiedere ai Presidenti di convocare l'Osservatorio con le forze dell'ordine per promuovere azioni di contrasto alla criminalità, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini.

Per Forza Italia, la sicurezza rappresenta una assoluta priorità". Così in una nota i consiglieri municipali di Forza Italia Stefano Peschiaroli, Pietrangelo Massaro, Patrizio Di Tursi, Caterina Benetti, Alessandro Galletti, Matteo Bruno, Lorenzo Saputi e Fabrizio Montanini.