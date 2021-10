Elezioni Roma: informazioni utili per la cittadinanza su rilascio Tessere Elettorali. Gli Uffici Demografici saranno aperti al pubblico in via straordinaria, per il rilascio del duplicato della tessera elettorale ovvero dell'attestato sostitutivo, nei seguenti giorni ed orari:

- Dal 27/09/2021 al 01/10/2021: fino alle ore 18

- Sabato 02/10/2021: dalle ore 9 alle ore 18

- Domenica 03/10/2021: dalle ore 7 alle ore 23

- Lunedì 04/10/2021: dalle ore 7 alle ore 15

Per il Municipio VIII, sede centrale via B. Croce, 50

Si segnalano file lunghissime a Roma via Petroselli per il rinnovo della tessera elettorale