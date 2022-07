“Finalmente riparte l’iter dei lavori per il riassetto della rete elettrica e della variante aerea linea Santa Lucia, un’opera necessaria per migliorare la qualità della vita dei cittadini del quadrante nordovest della Capitale. L’annosa questione si trascina ormai dal 2010, quando Terna, Acea, la Regione Lazio e il Comune di Roma sottoscrivevano il protocollo d’intesa per il riassetto della rete elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione dell’alta tensione sul territorio comunale. Oggi, grazie alla risposta della sottosegretaria Fontana alla mia interrogazione, siamo venuti a conoscenza di tutti i passaggi che hanno portato alla situazione attuale, passando per il ritiro del progetto nel 2018 per cercare una soluzione di minor impatto, fino alla realizzazione del tavolo di concertazione per l’avvio dell’iter autorizzativo del nuovo progetto previsto per il 2023”. Lo dichiara il deputato dem Andrea Casu, segretario del Partito Democratico di Roma.

“Ora – conclude Casu – è importante che il metodo del dialogo e della partecipazione con i cittadini avviato a Giugno da Terna con il primo incontro pubblico nel XV Municipio venga portato avanti per tutto il tracciato e i territori interessati. Il coinvolgimento, la collaborazione attiva dei cittadini di fronte a un’opera così importante, anche alla luce degli inevitabili disagi che ci saranno durante i lavori, è fondamentale. Come è fondamentale accelerare al massimo sulla semplificazione amministrativa delle procedure e del tempi, come avviene per il Pnrr. Nell’interesse dei cittadini, del futuro della città e del Paese”.