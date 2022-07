"Tutti i governatori del Lazio e tutti i Sindaci di Roma non hanno MAI voluto che ci fosse un termovalorizzatore capace di chiudere il ciclo dei rifiuti. In Europa ce ne sono 500, nell’Italia del nord circa 30. L’attuale dibattito è quindi surreale e del tutto ipocrita.

L‘attuale presidente della Regione Lazio Zingaretti non ha previsto - nel piano dei rifiuti - impianti di questo tipo e questo per aver voluto governare con i NOTAV, NOTRIV, NOTAB della decrescita felice: i 5 STELLE che sono anche NOTERM.

Una politica folle, l’80% dei rifiuti di Roma vengono trasportati dai TIR in giro per l’Italia con i loro scarichi inquinanti. Hanno portato al collasso la discarica di Malagrotta. Hanno chiuso l’impianto di San Vittore.

Dello sfascio di Roma sono corresponsabili tutti i partiti politici dominanti, che hanno depredato questa città e l’hanno coperta di immondizia e di vergogna. Si dovrebbero andare a nascondere".