Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e la rettrice dell’Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, hanno inaugurato le attrezzature mediche acquisite dal policlinico Umberto I di Roma e finanziate nell'ambito dei progetti previsti dal Pnrr. La fornitura prevede 18 grandi apparecchiature per un costo totale di 9 milioni di euro.

L'investimento, che ha finanziato un totale di 28 progetti, si somma ai 17 milioni per l’antisismica, ai 4 milioni per la digitalizzazione, agli 1,5 milioni per l’ospedale di comunità e ai 300 mila euro per la Centrale operativa territoriale.

“Queste nuove apparecchiature all’Umberto I dimostrano l’attenzione che c’è verso questo policlinico, ha dichiarato Rocca. "Un investimento tecnologico da nove milioni di euro in linea per garantire diagnostica d’eccellenza nel policlinico Umberto I, che sarà un pilastro importante della sanità del futuro. Sono tecnologie importanti per la qualità dell’assistenza, soprattutto per tutta l’area dell’emergenza. Noi stiamo disegnando all’Umberto I e in tutto il Lazio una sanità che sia anche al passo coi tempi. - ha proseguito -. Un bel segnale, anche perché la tempistica del Pnrr è perfettamente rispettata. I medici e gli studenti devono avere la migliore tecnologia a disposizione. La rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza della Regione Lazio, approvata con la delibera di giunta del 25 maggio 2023, prevede circa 9 milioni di euro di finanziamento a sostegno di 28 interventi, di cui 17 ad alta tecnologica, per il Policlinico Umberto I”, ha concluso il presidente della Regione Lazio.

“Questi investimenti servono per spingere un ammodernamento generale. I nuovi macchinari sono il frutto di una necessità delle nostre aziende ospedaliere che sono strutture di formazione - ha dichiarato Polimeni -. L’utilizzo totale dei fondi Pnrr sulla missione Salute, come anche per gli investimenti appostati per l’area universitaria, devono servire da booster per spingere a una ciclicità di ammodernamento generale delle apparecchiature. Per il policlinico questo era particolarmente rilevante perché con questa azione straordinaria c’è una sostituzione di apparecchiature vecchie che corrisponde anche a una necessità delle nostre aziende universitarie. I nostri giovani e i nostri pazienti devono potere disporre di strumentazioni all’avanguardia”, ha concluso la rettrice.