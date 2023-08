"Il sindaco Gualtieri adempia ai suoi doveri e applichi la legge: almeno riduca la Tari. Ama non funziona, la raccolta dei rifiuti è una vergogna Capitale, ma il Campidoglio si ostina a non applicare la riduzione dell80%, che è prevista quando i contribuenti, tutti i romani, dunque, dal centro alla periferia, sono chiamati a pagare senza avere in cambio un servizio degno di questo nome. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, firmatario di una mozione con la quale l’Assemblea capitolina ha impegnato il Sindaco e la Giunta a intervenire sulla questione. “L’articolo 15 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti è chiaro, e ancor più chiare sono le continue inadempienze, l’incapacità di controllo e pianificazione del lavoro sull’intero territorio, i ritardi nella raccolta, la carenza di mezzi. La Lega dice basta, l’umiliazione di Roma, lo scempio del decoro e il rischio igienico-sanitario, elevato dalle condizioni climatiche di queste ore e al quale cittadini e turisti sono esposti di continuo, devono cessare: il

è la soluzione, e deve essere realizzato senza ulteriori ritardi. Se il sindaco

non è in grado di svolgere il suo ruolo di commissario straordinario, lasci libero il campo, e si smetta pure di infastidire ulteriormente i cittadini con video, chiacchiere e sceneggiate che fanno perdere la pazienza pure a chi il palcoscenico lo calca per mestiere”, conclude

.

