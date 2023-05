“Il termovalorizzatore di Roma è ormai un casus belli dentro il Pd con il sindaco di Roma che cerca di mascherare l’imbarazzo dopo che la responsabile ambiente dei Dem Annalisa Corrado ha detto che il progetto va ridimensionato. Ma nonostante la marcia indietro della Corrado, le posizioni contrastanti tra Gualtieri e l’ala ecologista del Pd assumono ormai contorni da telenovela. Roma non ha bisogno di beghe interne né di essere in balia di un partito che si spacca su un tema così centrale. Non vorremmo pensare che al Nazareno prevalga la logica della opportunità politica di partito invece che una corretta valutazione di cosa serve veramente a chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma”.

Lo dichiara Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia.