"Il sindaco Gualtieri, che tanto si era incaponito nel voler realizzare i due maxi biodigestori della Capitale proprio a Casal Selce e Cesano, due aree periferiche già fortemente penalizzate a livello ambientale e sanitario, è rimasto a bocca asciutta. Il Ministero dell'Ambiente infatti non ha concesso i fondi PNRR chiesti dal Campidoglio e possiamo senza ombra di dubbio dire che questa è una buona notizia". Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. "Invece di ricorrere alla legge di bilancio e al Dl Aiuti quater - prosegue - come il primo cittadino ha già annunciato di voler fare, Gualtieri si metta l'anima in pace una buona volta e ripensi le sue scelte. Ora che sono venuti meno i fondi dedicati a tali progettualità, non vi è più l'obbligo di insistere su questi quartieri del XIII e XV Municipio - conclude Giannini - si punti invece su una serie di 15 mini impianti, uno per ogni territorio, condivisi con i cittadini dei Municipi attraverso un processo partecipativo, a basso impatto e senza stravolgere per sempre intere aree dell'agro romano".