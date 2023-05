"Con l'approvazione all'unanimità in Consiglio Regionale della mozione che impegna la giunta a promuovere la proroga della graduatoria degli Oss vincitori di concorso e che è prossima alla scadenza, contiamo che possa passare un principio che si estende, per analogia, anche a tutte le altre categorie del settore sanitario coinvolte". Così il gruppo regionale Lega dopo l'accordo che ha permesso di approvare l'atto. "Ogni accordo raggiunto -sostengono i consiglieri- porta con sé una mediazione e la necessità che ognuno ceda su qualcosa. Come Lega eravamo stati gli unici a sostenere la necessità che fossero prorogate le graduatorie di tutti i concorsi dell'ambito sanitario, che coinvolgevano ben ventisei categorie, di cui gli Oss rappresentano la componente più numerosa. Un fatto, questo, che ci è stato riconosciuto anche dagli esponenti di altre forze politiche. L'accordo però è stato trovato sulla figura comune di tutte le altre mozioni, quella degli operatori socio sanitari". Da qui però la speranza della Lega che la Giunta recepisca la richiesta e si agisca per analogia anche per gli altri lavoratori. "La consideriamo -concludono i consiglieri- una questione di buonsenso, se la Giunta promuoverà la proroga delle graduatorie degli Oss crediamo che sia normale che ciò avvenga per tutti i lavoratori della sanità. Se questo non dovesse avvenire siamo pronti a riportare la vicenda in Consiglio confidando che la nostra posizione venga a quel punto sposata anche dagli altri".