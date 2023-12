"L’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, coordinatrice della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, è stata premiata come persona dell’anno da Staffetta Quotidiana.

Il riconoscimento le è stato conferito dal magazine in quanto: Le notizie sul “Decreto aree idonee” sono state di gran lunga tra le più lette dagli abbonati della Staffetta nel 2023. In particolare la pubblicazione in anteprima della prima bozza del provvedimento, in luglio, e del testo inviato dal Mase alla Conferenza delle Regioni, in settembre.

Il lavoro svolto dalla Giunta Solinas e dall’assessore dell’Industria in questi anni, in ambito di politiche industriali ed energetiche, si è concentrato su temi di rilevanza strategica per l’economia dell’Isola e non solo, giocando un ruolo centrale nel dibattito nazionale su energia, rinnovabili, phase out dal carbone e estensione della rete del gas, comunità energetiche e reddito energetico, senza tralasciare le numerose vertenze industriali.

«Sono onorata per questo riconoscimento – dichiara l’esponente della Giunta Solinas – frutto del lavoro di squadra fatto con la Conferenza delle Regioni, con la Giunta regionale e con lo staff dell’assessorato dell’Industria in questi anni. Un impegno che tutti dovremo portare avanti anche in futuro affinché la Sardegna, unica per le sue potenzialità e specificità, continui ad essere protagonista nel dibattito strategico nazionale in tema energetico»".