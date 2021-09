Si svolgerà domani lunedì 6 settembre alle ore 10.30, la presentazione dei bandi ‘Sicurezza e innovazione digitale delle PMI del Lazio’. I due avvisi sono destinati al finanziamento di diagnosi digitali per la definizione dei fabbisogni e al sostegno degli investimenti per l'acquisto di tecnologie e strumenti digitali.



Partecipano il presidente della Camera di Commercio di Roma e di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti, il vicepresidente della Regione Lazio e assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi, Daniele Leodori, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, l’assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi, il presidente della Camera di Commercio di Frosinone-Latina e vicepresidente di Unioncamere Lazio, Giovanni Acampora e il presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e vicepresidente di Unioncamere Lazio, Domenico Merlani.



L’evento si svolge presso la Camera di Commercio di Roma, al Tempio di Adriano in Piazza di Pietra.



L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Roma.