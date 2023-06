"Vogliamo fare in Molise quello che stiamo facendo a livello nazionale, puntando sulle infrastrutture, aiutando le imprese e chi vuole fare economia ad avere la possibilità di farlo in questa regione. Vogliamo dare lavoro ai nostri giovani, non il reddito di cittadinanza". Lo ha detto Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia e capo dell'organizzazione del partito, in merito alle elezioni regionali che si terranno domenica 25 e lunedì 26 giugno.