"Credo che se Fedriga vorrà essere candidato, ha il diritto di prelazione sulla candidatura. Dopodiché, se non tocca alla Lega certamente non tocca a Forza Italia". Lo ha dichiarato Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, sulla possibile ricandidatura dell'attuale governatore del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga.