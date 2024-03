È stato scelto il candidato del centrosinistra per le elezioni regionali che si terranno in Basilicata il 21 e 22 aprile. Si tratta di Domenico Lacerenza, medico classe '58 e direttore della Struttura interaziendale complessa di Oculistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza. A sciogliere le riserve in serata il campo largo formato da Pd, M5s, Avs e +Europa in una nota congiunta: "La formazione civica 'Basilicata Casa Comune', il Pd, il M5S, AVS e +Europa hanno chiesto di comune accordo al dottor Domenico Lacerenza di offrire la sua disponibilità quale interprete di un solido progetto politico e sociale per imprimere una svolta nell'amministrazione della Regione Basilicata. A Lacerenza, che ha accettato con entusiasmo la sfida, va il nostro ringraziamento".

L'agenda di governo regionale, prosegue la nota, prevede in primis di "offrire una sanità di qualità a tutti i cittadini lucani", considerata "una sfida essenziale per rilanciare un territorio che ha sofferto profondo disagio per ciò che attiene la fruizione del diritto alla salute e il diritto alle cure". Nessuna traccia delle sigle di Azione e Italia Viva.