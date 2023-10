"La fotografia di Gimbe sullo stato della sanità italiana certifica il valore dell’enorme lavoro fatto in questi anni dalla Regione Puglia, che oggi la porta a figurare tra le pochissime regioni meridionali ad adempiere a tutti i livelli essenziali di assistenza, nonostante, occorre sottolinearlo con forza, un commissariamento de facto che da quasi vent’anni impedisce investimenti e nuove assunzioni.” Così i deputati dem Claudio Stefanazzi, Marco Lacarra e Ubaldo Pagano, commentando il sesto Rapporto sul SSN della fondazione Gimbe presentato oggi presso la sala Capitolare del Senato.

“Ovviamente i veri protagonisti di questo successo sono i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari che quotidianamente si sacrificano per rispondere adeguatamente ai bisogni di salute dei pugliesi e che più di chiunque altro soffrono la gravissima carenza di personale nella nostra Regione. Basti pensare che a sostanziale parità di abitanti con Toscana ed Emilia-Romagna, i primi possono contare su 16.000 operatori in più e i secondi su quasi il doppio del personale pugliese. Crediamo che il ministero della Salute debba finalmente prendere atto dell’eccezionalità di questi risultati e rimettere la nostra Regione in condizioni di parità con le altre, cancellando tutti quei vincoli che immotivatamente ci impediscono di migliorare le strutture e i servizi offerti ai cittadini”, concludono.