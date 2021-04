Le segreterie dei sindacati Cgil, Cisl e Uil di Lecce lanciano l'allarme sullo stato difficoltà che attraversa il sistema sanitario salentino, e pugliese più in generale, sotto l'effetto dell'emergenza Covid, e chiedono misure urgenti per assicurare servizi più efficienti. "Le Usca non sono il solo fronte aperto - scrivono Cgil, Cisl e Uil. Al 31 marzo, i posti letto della Rianimazione Covid del Dea (27) sono saturi, come pure quelli di Pneumologia del Fazzi (60), Malattie infettive al Fazzi (35) e a Galatina (32), Medicina Generale (20)".