“Siamo riusciti a reperire ulteriori risorse per il finanziamento della misura 13, sottomisura 13.1 destinata ai pagamenti compensativi per le zone montane, nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione per un totale di 3.700.000 euro, che consentiranno il pagamento di una ulteriore quota del 25% a favore di tutti i beneficiari ammessi e già pagati al 60% dall’Organismo pagatore AGEA, per un totale complessivo pari quindi all’85%. Un’azione che reputiamo strategica e necessaria, tenendo conto il numero di agricoltori residenti nelle zone montane del Lazio, circa 6.000, le cui aziende coprono circa 56.000 ettari di superfici agricola, svolgendo un importantissimo ruolo di custodi dei territori regionali maggiormente esposti a rischi ambientali e di salvaguardia della biodiversità regionale. Da domani – grazie al celere lavoro delle nostre strutture amministrative che ringrazio - partiranno i pagamenti ed entro Natale saranno tutti completati, garantendo così un ulteriore e importante sostegno ai nostri agricoltori”.

Lo dichiara in una nota l'Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati.