“Stigmatizziamo la vergognosa assenza, sia del Presidente Giani che dell’Assessore Bezzini al Consiglio comunale straordinario sulla Sanità tenutosi a Prato - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità -. Probabilmente, il primo era a qualche inaugurazione con annesso il solito graditissimo taglio del nastro(questi sono appuntamenti imperdibili per il Governatore) mentre l’altro, magari era da qualche parte ad elogiare “l’eccellenza” della Sanità toscana - prosegue il Consigliere -.

Invece che affrontare i problemi inerenti la salute dei residenti, che anche nel pratese non mancano certamente, a partire dalla nefasta riforma del 118, hanno, dunque, preferito eclissarsi per non subire inevitabili critiche che sarebbero piovute anche da Sinistra, Sindaco Biffoni in testa-precisa l’esponente leghista. Insomma - conclude il rappresentante della Lega - la loro assenza è, per noi, una palese mancanza di rispetto verso i cittadini di Prato; ci auguriamo, dunque, che facciano un nodo al fazzoletto e che nel 2024 e l’anno successivo, davanti all’urna elettorale, se lo ricordino".