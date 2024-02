"De Luca sconfessato anche dal Tar della Campania sull'attuazione del Pnrr: ormai colleziona solo dati negativi e brutte figure". Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Affari Sociali e Sanità, commentando le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Tar Campania, Vincenzo Salomone, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Napoli, che ha parlato di "progetti incompleti, con aumenti dei costi che se non vengono rifinanziati rimangono cattedrali nel deserto". "Siamo di fronte ad un'altra sonora bocciatura – sottolinea Vietri – che demolisce, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la falsa narrazione raccontata, ogni giorno, dal presidente della Regione con cui imputa al Governo nazionale colpe che non ha. È lui ad essere incapace di investire le risorse destinate alla Campania.

Vale per il Pnrr, come accertato dal presidente del Tar Campania, e vale per il Fondo di Sviluppo e Coesione come ha ricordato, ieri, anche il Presidente Meloni: la Regione aveva a disposizione oltre 3 miliardi di euro ed ha speso solo 800 milioni; quindi, ci sono oltre 2,5 miliardi ancora da spendere ma De Luca, probabilmente, non è in grado di farlo". "Di qui la strategia mediatica di inventare scuse, offendere e scaricare le responsabilità su altre Istituzioni. Una strategia che però si è rivelata totalmente fallimentare. E, alla luce della sua acclarata incapacità di governare la Regione, saranno presto i campani a mandarlo a casa" conclude Vietri.