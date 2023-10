“Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, oggi in audizione alla Camera dei deputati, ha demolito le polemiche sollevate dalle opposizioni. Polemiche strumentali, ribadiamo, visto che – come ha giustamente sottolineato Marsilio – la centralizzazione della governance in realtà è stata attuata dal ministro Provenzano del governo Conte, quando decise di nominare i commissari di governo per amministrare le Zes, respingendo al mittente la richiesta delle Regioni di poter almeno fornire l’intesa per una condivisione.

Quello del governatore è stato dunque un intervento concreto e di buon senso, che ha evidenziato, anche questa volta, la totale malafede delle forze di opposizione su argomenti di cruciale importanza per lo sviluppo della Nazione”. Lo ha dichiarato Ylenja Lucaselli, capogruppo in commissione Bilancio della Camera di Fratelli d’Italia.