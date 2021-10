"Pnrr? Se le Regioni non saranno coinvolte rischiamo un flop e non vorremmo che questa vicenda si trasformasse in un gioco in cui colui il quale rimane con il cerino in mano è quello che si prende le responsabilità. Noi vogliamo prenderci le nostre responsabilità ma vogliamo avere il tempo e le informazioni per poterlo fare. Ci sono ancora molti dubbi. Se regioni, comuni e province sono protagonisti devono trovare spazi di condivisione, altrimenti non riusciamo ad avere tempo per organizzarci". Così, a Radio 1, il Presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza Regioni, Massimiliano Fedriga.