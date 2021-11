“I dati evidenziati dalla Fp Cgil di Pistoia - Prato, relativi alle retribuzioni delle donne medico nell’Asl Toscana Centro-affermano Luciana Bartolini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega - segnalano una palese difformità nei compensi destinati alle dottoresse, rispetto a quelli erogati per i colleghi uomini. La pubblicazione degli stipendi relativi al 2020 dei medici in servizio negli ospedali e strutture del territorio - proseguono i Consiglieri - oltre a segnalare l’impiego di un numero decisamente inferiore di medici donne rispetto ai maschi, rileva pure che, come detto, retribuzioni chiaramente inferiori. Inoltre sembra che le donne emergano in quanto a obiettivi raggiunti, ma nonostante ciò, siano ugualmente economicamente penalizzate. Insomma riteniamo intollerabile che ci siano due pesi e due misure e quindi predisporremo un’interrogazione all’Assessore Bezzini in cui chiederemo ufficiali spiegazioni in merito. Tra l’altro - concludono Luciana Bartolini e Giovanni Galli - temiamo che quanto accade nella predetta Asl che coinvolge le aree di Firenze, Empoli, Prato e Pistoia, possa registrarsi pure nelle altre Aziende sanitarie della Toscana.