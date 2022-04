Entro il 31 maggio ci siamo posti l’obiettivo di completare la vaccinazione di tutti gli over 80, tutti gli ospiti delle Rsa e tutte le persone fragili". Ad annunciarlo il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, oggi in visita in una Rsa torinese. "Stiamo procedendo direttamente con il meccanismo della chiamata, non ovviamente all’interno delle Rsa dove la vaccinazione è gestita direttamente dalle Asl in collaborazione con le diverse strutture", ha osservato Cirio sottolineando che il Piemonte "è una delle poche regioni italiane che adotta questo meccanismo di chiamata che si sta mostrando efficace anche in caso di richiamo".