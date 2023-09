“Secondo noi, il Presidente Giani ha poco da essere entusiasta dell’approvazione del Piano di rifiuti(da noi, peraltro, considerato assolutamente fallimentare) - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega -. Una votazione che è arrivata dopo giorni molto tormentati in casa Pd, dove più che a un confronto, abbiamo assistito ad uno scontro. Il Governatore parla di profonda unità del Gruppo consiliare Dem, ma su questo abbiamo fortissimi dubbi, visto, appunto, le convulse giornate che hanno preceduto il voto.

La Maggioranza si è miracolosamente ricompattata, quando Giani avrebbe detto(almeno così è apparso sulla stampa) come un eventuale insuccesso in Aula del Piano, sarebbe potuto equivalere alle sue dimissioni; a quel punto, la voglia di rimanere incollati alla poltrona da parte dei colleghi del Pd, potrebbe essere stata così forte che le diatribe, guarda caso, sono immediatamente cessate. Ma il percorso, sarà ancora lungo e tortuoso e mettere d’accordo tutte le anime dei Dem non sarà impresa facile; prevarrà in loro la litigiosità, oppure la voglia di arrivare indenni al 2025? Noi, un’idea in merito ce l’abbiamo…", conclude Elena Meini.