"Il Sindaco Gualtieri intervenga insieme agli altri sindaci del Lazio sui pedaggi e sui rincari dell'autostrada dei parchi per tutelare i cittadini romani. Resta infatti del tutto irrisolto l'ingiusto balzello delle complanari con i caselli installati a Lunghezza, Settecamini e Ponte di Nona nel quadrante est del comune di Roma. Non si comprende perché i romani debbano continuare a pagare l'innesto dell'autostrada A24 nel comune di Roma, realizzato anche con fondi pubblici di Regione e Comune".

Così in una nota il consigliere della Lista Calenda Dario Nanni.

"I cittadini romani residenti nel quadrante est della città ogni giorno per recarsi sul luogo di lavoro, sono costretti a pagare non solo i rincari, ma un'assurdo pedaggio sia in ingresso che in uscita dalle complanari della A 24, con evidente ricaduta di natura economica sul bilancio familiare. Chiediamo al Sindaco Gualtieri di convocare un tavolo di lavoro al fine di trovare soluzioni per eliminare il pagamento di un tratto di strada complanare realizzata per agevolare gli spostamenti nel tratto urbano della città. I fondi erogati dal Campidoglio e dalla Regione Lazio sono stati stanziati al fine di alleggerire la mobilità all'interno di quei quartieri. La protesta contro l'ennesimo aumento delle autostrade più care d'Italia che collegano Abruzzo e Lazio riguarda anche Roma. Evitare La stangata sui lavoratori pendolari del centro Italia che si spostano tra Roma e L'Aquila, Pescara e Teramo - conclude Nanni - è certamente una priorità, come lo è quella di evitare ai romani di pagare un pedaggio per spostarsi da un quadrante all'altro della capitale".