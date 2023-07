"Il grosso incendio di martedì 25 luglio a Viareggio nella zona della Darsena, in un magazzino di articoli del settore nautico, ripropone il tema della sicurezza: quella sui posti di lavoro, quella degli abitanti e dell’ambiente.

Solo per una fortunata coincidenza all’interno del magazzino non erano presenti i lavoratori, usciti poco prima.

La zona dove si è sviluppato l’incendio, situata a ridosso del comprensorio portuale e dei cantieri, è frutto di un disordinato sviluppo senza alcuna programmazione in materia di urbanistica e di sicurezza. In questo angolo della città convivono cantieri navali, magazzini, abitazioni, attività commerciali e scuole. Questo disordine si traduce in mancanza di sicurezza, caos del traffico e della sosta, inefficienza delle attività produttive, in particolare quelle portuali (non un’attività secondaria, bensì un comparto leader a livello mondiale). Ultima, ma non per importanza, è l’attività turistica della città, che sicuramente non trae beneficio da questo stato di cose. Lo stesso titolare del magazzino andato in fiamme ha denunciato pubblicamente che nella zona non ci sono livelli adeguati di sicurezza, a partire da quella antincendio.

Il pericolo che noi avvertiamo è che, come sempre accade, una volta passata l’attenzione del momento tutto ripiombi nell’oblio, lasciando insoluti i problemi di sempre che noi, come Partito Comunista Italiano, da tempo denunciamo.

Come abbiamo più volte sostenuto, serve da parte delle Amministrazioni locali la massima attenzione per l’adozione di misure stabili sulla sicurezza sul lavoro, accompagnate da una seria politica di programmazione che anche a Viareggio non esiste. A tutto questo si aggiunge, in negativo, la vicenda della mancanza del segretario dell’Autorità portuale, la cui nomina è ancora in alto mare per diatribe tra il Presidente della Regione Toscana ed il Sindaco su questioni che esulano dall’interesse della comunità.

Facciamo appello alla cittadinanza, ai sindacati, alle associazioni e alla politica affinché vi sia consapevolezza che così le cose non possono andare".

così in una nota Silvano Simonetti della Federazione di Lucca e Versilia del PCI.