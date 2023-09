Da giovedì 28 a sabato 30 settembre si terrà a Scandicci, presso la Casa del Popolo “Rita Atria” di Vingone, in via Roma 166, la quarta Festa intercomunale organizzata dalla Federazione di Firenze del Partito Comunista Italiano.

Serata d’apertura all’insegna della musica giovedì 28 alle 20:45, con il concerto del gruppo “La maledizione di Quentin”.

Venerdì 29 alle 21:00 si prosegue con il dibattito “Verso le elezioni: il PCI per una sinistra a difesa della Costituzione.

Beni comuni, servizi pubblici, tariffe sociali”, condotto da Paolo Annale (responsabile Stato sociale PCI Toscana), con la partecipazione di Claudio Capecchi e Annamaria Zisa (responsabili Servizi e Scuola PCI Toscana).

La sera conclusiva di sabato 30, sempre alle 21:00, Fabrizio Morviducci (La Nazione) intervisterà Marco Barzanti (segretario regionale del PCI) sul tema “Partito Comunista Italiano: una attualità per la società e le istituzioni”.

Tutte le sere sarà presente lo stand gastronomico, con frittura, porchetta e tanto altro.