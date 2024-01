"Il 21 gennaio ricorre l'anniversario della fondazione del PCd'I e come ogni anno il Partito Comunista Italiano sarà protagonista attivo delle celebrazioni che si svolgeranno in quella data a Livorno, presente il Segretario nazionale Mauro Alboresi. L'anniversario rappresenta un'opportunità politica, oltre che simbolica, per ribadire come il nostro progetto faccia riferimento a quello straordinario evento storico e alla cultura politica che ne è derivata. Un senso di appartenenza che non può e non deve venir meno. Ma una mera celebrazione - come ogni altra - costituirebbe un limite di poco aiuto a quel progetto, finendo per proiettare all'esterno una sua immagine tesa, in via prioritaria, a rinverdire una memoria nobile ma relegata al passato. Non è ciò che rappresenta la natura, la finalità e il ruolo del Partito Comunista Italiano del XXI secolo. Occorre, di contro, leggere l'iniziativa come un'ulteriore opportunità per cercare di tradurre quella memoria in proposta per l'oggi e in prospettiva per il futuro. Serve discuterne, elaborarne e praticarne le modalità. Serve interagire su questa prospettiva con tutti i soggetti esterni interessati a condividerla".

Così in una nota il Partito Comunista Italiano –Segreteria Regionale Toscana