“È passato in sordina il gigantesco taglio di Regione Lombardia ai fondi per gli investimenti in ciclabilità, in particolare quella urbana, che con il bike-to-work rappresenta la vera alternativa al mezzo privato che inquina e intasa le nostre strade. Il mio ordine del giorno proponeva investimenti mirati per l’intermodalità tra treno e bici e tra auto e bici, come le velostazioni ai parcheggi di interscambio e nelle stazioni e l’estensione dello sharing in questi luoghi, ma è stato bocciato senza nemmeno discuterlo – spiega Romano – questa è la posizione di Fontana di fronte a una Lombardia e a una Milano in cui l’aria è sempre più irrespirabile e andare in bici è sempre più pericoloso, proprio per i pochi fondi destinati alle ciclabili.

Il Comune di Milano sta investendo tutto quello che ha in questa transizione, ma Regione Lombardia deve fare la sua parte: meno soldi a costosissime BreBeMi che consumano suolo e riempiono le tasche dei privati e più risorse per il trasporto pubblico e la ciclabilità” conclude il consigliere dem" così il consigliere regionale del Pd Paolo Romano all’indomani del voto della manovra di bilancio, in merito alla bocciatura di una sua proposta sul tema.\