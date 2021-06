"Non c'è mai stato alcuno sversamento di acque reflue al mare da parte degli impianti gestiti da Amap. Gli impianti di depurazione dell'azienda sono in regola e abbiamo sempre operato in base a ordinanze confortate da pareri favorevoli di Arpa e Asp". Lo afferma Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, in seguito all'audizione in Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività legate al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali.