“Le Forze dell’ordine sono presidio di legalità ma anche di sicurezza a trecentosessanta gradi per il cittadino. Lo conferma la brillante azione della Guardia di Finanza di Padova che sequestrato un importante quantitativo di illuminazioni natalizie irregolari e quindi pericolose. Mi congratulo per l’intervento che contribuisce a far trascorrere più serenamente le festività natalizie ai nostri cittadini”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime le sue congratulazioni alle Fiamme Gialle padovane che hanno individuato e sottratto al commercio una fornitura di 225.000 luminarie prive dei requisiti di sicurezza.

“Mi complimento per l’operato degli uomini e delle donne della Finanza che hanno raggiunto un risultato che contribuisce a tutelare non solo il consumatore ma anche tutti quegli imprenditori e commercianti corretti e onesti che lavorano ogni giorno rispettando la legge”.