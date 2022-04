"È preoccupante la situazione in cui versa l'ospedale Grassi di Ostia, in particolare il Dipartimento di Emergenza dove si registra - come riportato anche oggi dalla stampa - la grave mancanza di personale. Uno scenario che rischia di mettere a rischio i servizi del Pronto Soccorso".

"È bizzarro che siano gli stessi 5 Stelle - che hanno governato sia in Campidoglio che al Municipio X - a scrivere al presidente della Regione Lazio Zingaretti con cui oggi peraltro sono anche in maggioranza. Ben svegliati ai grillini, che tardivamente si accorgono delle criticità del Grassi, dove il problema non è solo di struttura ma anche di sottodimensionamento del personale, nonostante gli stessi vertici dell'ospedale chiedano da tempo un intervento dell'amministrazione regionale".

È quanto dichiara in una nota Monica Picca capogruppo della Lega nel Municipio X.