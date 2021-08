“Come riportato anche oggi dalla stampa, la stagione balneare di Ostia non è decollata. Numeri e presenze non sono quelli pre Covid. Certamente l’emergenza pandemica ha influito, ma è inconfutabile il flop dei 5 Stelle per il rilancio del mare di Roma.

In 3 anni e mezzo di consiliatura il nulla. Anziché favorire il turismo di prossimità, proprio in una località balneare a due passi da Roma e soprattutto in un momento difficile come questo per i grandi spostamenti, i grillini hanno dato vita solo a ‘progetti scempio’ come la realizzazione della pista ciclabile". Così in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio.



"Un intervento bocciato addirittura dal Ministero delle Infrastrutture, con gli esposti da noi presentati alla Polizia Locale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio e che proprio ieri sera ha visto un altro incidente a conferma della sua pericolosità", attacca la Picca.



"Una gestione fallimentare, mentre per Ostia serve una rinascita a partire dal rilancio del mare e delle sue bellezze culturali, naturalistiche e turistiche”.