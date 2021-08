"Scopriamo che i fuochi d'artificio destinati al tradizionale appuntamento di ferragosto a Ostia verranno invece esplosi il 31 agosto davanti al ristorante in cui si terrà la cena elettorale per la sindaca Raggi e dove sarà presentato anche il candidato alla presidenza del Municipio X Ieva. Fuochi costati ai cittadini del municipio 28mila euro". Così in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio.



"Venti minuti di spettacolo pirotecnico per un evento di propaganda elettorale, alla faccia della trasparenza 5 Stelle. Presenteremo un'interrogazione urgente e ci auguriamo che almeno stavolta la sindaca rinunci alla solita passerella su un Municipio in cui regna il degrado. Di fatto trasparenza addio, ma almeno salverebbe la faccia".