"È un piacere aver partecipato alle finali di Skateboard Street a Colle Oppio. Una bellissima giornata durante la quale ho avuto l'onore di premiare i vincitori, in un luogo diventato ormai simbolo di rinascita grazie allo sport. Un privilegio respirare l'entusiasmo di atleti e appassionati per una disciplina che prende sempre più piede in Italia e in particolare a Roma. Solo nella Capitale, tra agonismo e pratica libera, si stimano 3000 tra uomini e donne. Quella di Colle Oppio è fra l'altro una bella storia. Una di quelle dove a vincere sono lo sport, Roma e i romani.

Abbiamo riqualificato questi spazi strappandoli al degrado e alla microcriminalità, e li abbiamo restituiti a cittadini e turisti. Parliamo di uno dei parchi più belli del mondo nel cuore della Città Eterna e con una vista mozzafiato sul Colosseo. Una riqualificazione straordinaria di cui andiamo fieri, resa possibile da un accordo con “Sport e Salute” che garantisce la manutenzione e la guardiania dell'area. Prossimo appuntamento il primo ottobre a Ostia con il World Championships Roma/Ostia 2023". Lo afferma Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale a sport, grandi eventi, moda e turismo.