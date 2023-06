(LNews - Milano, 16 giu) L'assessore a Turismo, Moda, Marketing territoriale e Grandi eventi di Regione Lombardia, Barbara Mazzali e l'assessore a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi parteciperanno, lunedì 19 giugno, all'evento 'Il Turismo in Italia Patrimonio valoriale e leva di sviluppo per la Nazione'.

In particolare, Mazzali interverrà alla tavola rotonda 'Milano Cortina: una prospettiva internazionale', mentre Fermi alla tavola rotonda dal titolo 'Finanza , Innovazione e Formazione a supporto del turismo'.

Tra i relatori, Daniela Santanchè, ministro del Turismo.





- ore 9 - 14, Unione Commercianti (Corso Venezia, 47 - Milano). (LNews)



fsb