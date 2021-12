"E' difficile dare delle risposte a questo delirio, perché si entra in un alveo che non ha nulla del dibattito razionale, ma si va verso qualcosa che è irrazionale. Spero solo tutti portino rispetto per le sofferenze che la nostra terra ha vissuto".

Lo ha detto in merito alle proteste dei no vax il presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, oggi in conferenza stampa.

"Sto vedendo anche dei video su di me, dove dicono che vorrebbero mettermi in Risiera San Sabba e che sono come i nazisti. Siamo al totale delirio" ha aggiunto Fedriga.