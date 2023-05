Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia (PdF), ha presentato ieri sera a Ivrea il suo ultimo libro Contro l’aborto - con le 17 regole per vivere felici, nell’ambito delle iniziative a sostegno del candidato sindaco del suo partito, Carlo Bravi. Adinolfi ha affermato: “Arrivo a Ivrea dopo aver studiato gli ultimi dati sulla natalità in città: 127 nati e 383 morti. Sono dato spaventosi, i morti sono il triplo dei nati, ben peggiori della pur già grave tendenza nazionale. Una città di poco più di ventimila abitanti con questi dati di denatalità semplicemente muore. Dobbiamo farcelo dire da Elon Musk che l’Italia rischia di scomparire? Vanno attivate immediatamente, a partire dagli enti locali, politiche di sostegno concreto alla vita, alla maternità e alla famiglia naturale, per far ripartire il Paese. Altrimenti siamo condannati”.