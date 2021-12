"Pranzo di Natale? Ai parenti non vaccinati invitati al pranzo di Natale direi meglio che ti vaccini prima di Natale".

Lo ha detto a Un giorno da Pecora su Rai Radio 1 il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga,

"E' importante partecipare alla campagna vaccinale, perché il problema non si risolve facendo finta di niente, dire la verità significa voler bene, anche se per chi ci ascolta la verità può essere una menzogna. Dire verità per me è un gesto di generosità e che significa voler bene a quella persona. Questo in generale nella vita" aggiunge.