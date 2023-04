"Il 21 aprile è un giorno importante per i cittadini della Capitale e del Lazio: celebriamo il 2776° Natale di Roma che, dopo anni difficili, rappresenta una vera occasione di rinascita non solo per la Città Eterna, ma per tutto il territorio regionale. I due appuntamenti che abbiamo di fronte, il Giubileo 2025 e il possibile Expo 2030, saranno occasioni preziose per presentare al mondo l’immagine di un vasto territorio che riesca a tenere insieme i fasti della storia e la modernità. Bisogna pensare alla contemporaneità di #Roma come Capitale d'Italia e del Lazio, come culla della civiltà occidentale. E per farlo occorre che la valorizzazione di Roma comprenda anche quella delle altre provincie della Regione". Così, in una nota, Francesco Rocca, Presidente della regione Lazio.